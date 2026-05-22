Las Tunas suma tres oros en la primera jornada de la Copa Cuba de Atletismo

Las Tunas suma tres oros en la primera jornada de la Copa Cuba de Atletismo

Las Tunas.- En la primera jornada de la Copa Cuba de Atletismo, la delegación de Las Tunas tuvo un gran desempeño al conquistar tres medallas de oro y dos de plata.

El olímpico de París 2024, Reynaldo Espinosa Colás, fue protagonista al imponerse en los 100 metros planos con un tiempo de 10.13 (+3.3) y liderar el relevo mixto 4×100 junto a Giorvis Domínguez, Yunisleidy de la C. García y Yarima L. García, con registro de 41.54.

El tercer oro llegó gracias a Yoandys Lescay, quien integró el equipo ganador del relevo 4×400 junto a Yohendri Bientz, Melissa Padrón y Suany Rodríguez, con tiempo de 3:25.40. Además, Lescay se quedó con la medalla de plata en los 400 metros al marcar 46.99, detrás de Yohendri Bientz, que logró oro con 46.69, mejorando su marca personal anterior de 47.47. El bronce fue para Pierre Castillo con 47.64.

La otra plata para Las Tunas fue obra de José A. Tamerón en los 10.000 metros, donde registró 30:01.4. La prueba fue ganada por Ronnei Estevez Quintero con 29:48.88.

La jornada también dejó sorpresas. El vallista Yander Herrera Machón fue descalificado en la semifinal de los 110 metros con vallas, prueba que finalmente ganó Yovany Canuet con 13.95.

La Copa Cuba sirve como preparación para los atletas clasificados a los Juegos Centroamericanos y otros que intentarán alcanzar las marcas para asistir a esta cita regional .

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