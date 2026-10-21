Leñadores fulminan a Tigres con nocaut en ocho entradas 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas desplegaron una ofensiva demoledora este miércoles para vencer por nocaut 16×3 a los Tigres de Ciego de Ávila, en el estadio José Ramón Cepero, y colocarse por primera vez en la temporada con balance positivo de 8-7, además de tomar ventaja 4-3 en el duelo particular entre ambos conjuntos.

Las carreras tuneras se repartieron en cinco innings , con un ataque que no dio respiro al pitcheo avileño. En el primer episodio abrieron el marcador con tres anotaciones, sumaron una en el cuarto, tres más en el sexto, dos en el séptimo y un cierre espectacular de siete carreras en el octavo para decretar el nocaut.

Por su parte, los Tigres solo pudieron marcar tres rayitas en la misma primera entrada, cuando el juego comenzaba.

A la ofensiva, Yosvani y Yordanis Alarcón, Yasel Izaguirre (primer jonrón), Héctor Castillo, Henry Quintero y Yudier Rondón fueron los más destacados por los Leñadores, combinando 12 imparables y diez impulsadas.

Desde el montículo, Eldi Velázquez trabajó con autoridad durante cinco entradas completas, en las que permitió solo tres carreras y controló a la ofensiva rival con buen comando. Luego Steven Rodríguez completó la faena sin mayores sobresaltos al trabajar durante tres episodios, donde solo aceptó un indiscutible.

Este jueves se disputará el último enfrentamiento del duelo particular, y Andier Reyes será el encargado de abrir por Las Tunas, con la misión de asegurar la serie y mantener el impulso ganador de los verdirrojos.

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