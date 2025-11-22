Los Leñadores vuelven a silenciar a los Toros

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron este sábado en el estadio Cándido González una victoria categórica de 5×0 sobre los Toros de Camagüey, apoyados en un gran pitcheo y una ofensiva oportuna que les permitió alcanzar su triunfo número 31 en la Serie Nacional de Béisbol 64.

Con este resultado, los verdirrojos se mantienen firme en la disputa por los puestos de privilegio en la tabla de posiciones.

Este choque fue el debut del derecho camagüeyano Yosbel Cansino, quien regresó al béisbol cubano enfundado en el uniforme tunero. Su rival inicial fue Yasel Labrada, un lanzador de Las Tunas ahora integrante del conjunto agramontino. El contraste entre ambos marcó el ritmo del partido: mientras Cansino dominó con autoridad, Labrada apenas resistió un inning.

La ofensiva visitante golpeó temprano. En el primer capítulo, Yuniesky Larduert negoció boleto y se robó la segunda base; acto seguido, Yudier Rondón conectó sencillo al centro para poner corredores en las esquinas.

El timonel camagüeyano Vicyohandry Odelín reaccionó con un cambio de lanzador, pero la estrategia no funcionó. Yosvani Alarcón disparó un doble que abrió el marcador, Yordanys Alarcón sumó otra carrera con un imparable y Henry Quintero completó la embestida con un elevado de sacrificio. Tres anotaciones en la primera entrada dejaron a los Toros contra las cuerdas.

Cansino se convirtió en el gran protagonista: trabajó cinco entradas sin permitir carreras, con apenas tres hits y tres boletos, en una salida de calidad que cimentó la victoria. El relevo lo asumió Keniel Ferraz, quien se encargó de los últimos cuatro episodios con eficacia absoluta: tres imparables permitidos, dos ponches y su segundo salvamento de la campaña. Con él, el bullpen tunero extendió a 21 entradas consecutivas sin admitir anotaciones, firmando además la segunda blanqueada seguida sobre Camagüey.

La ofensiva tunera ligó 12 imparables, con destaque para Yosvani Alarcón (de 4-3, un doble y una impulsada) y Larduert (de 4-2, una anotada).

Ahora los tuneros tienen 31 victorias y duermen segundos en la tabla de posiciones. Este domingo buscarán la barrida.

/lrc/

