Industria alimentaria tunera: entre incumplimientos y la urgencia de producir más

Las Tunas.- El sector de la industria alimentaria en Las Tunas está hoy muy lejos de satisfacer las necesidades y expectativas de la población. Así lo reconoció el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante un intercambio con los consejos de dirección de las empresas que integran esta Industria.

“Pónganse en el lugar del pueblo, de los abuelos que viven en hogares de ancianos, de los niños de los círculos infantiles y de los pacientes en hospitales y otras instituciones sanitarias que reciben una alimentación insuficiente porque no somos capaces de encontrar alternativas para producir más alimentos”, enfatizó el dirigente.

La evaluación realizada mostró un panorama complejo. Con excepción de Intalsur, todas las entidades del sistema incumplen sus planes productivos y económicos, acumulan pérdidas millonarias y no logran revertir una tendencia que afecta directamente las ofertas destinadas a la población.

Ante ese escenario, Lorenzo Rodríguez insistió en la necesidad de aprovechar las potencialidades que brindan las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, así como buscar alianzas, encadenamientos productivos y negocios viables que contribuyan a elevar las producciones, sin perder de vista el impacto de los precios sobre la población.

Durante el encuentro, directivos de las industrias cárnica y láctea expusieron las acciones que desarrollan para sustituir parte de la matriz energética y ampliar sus producciones a partir de alianzas con actores económicos no estatales. Según explicaron, ya existen formas de gestión interesadas en explotar capacidades productivas hoy subutilizadas. Sin embargo, ambas entidades continúan afectadas por los incumplimientos de la agricultura en la entrega de materias primas, especialmente carne y leche.

Por su parte, la Empresa Provincial Integral de la Industria Alimentaria ha logrado diversificar producciones y llevar más de una treintena de surtidos a las ferias de la capital provincial. No obstante, apenas utiliza el 25 por ciento de las capacidades instaladas en sus minindustrias y mantiene deficiencias en el control de algunos actores privados que elaboran producciones de manera cooperada en sus panaderías.

También la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) enfrenta dificultades derivadas de los incumplimientos en la entrega de alcohol y otras materias primas contratadas con el sector azucarero. A ello se suman la obsolescencia tecnológica y las frecuentes roturas de equipos, factores que limitan los niveles productivos. Aun así, se reconoció que dispone de reservas para incrementar y diversificar los surtidos.

Especial preocupación genera el panorama de la Empresa Pesquera. Considerada en otros momentos entre las más destacadas del país, hoy incumple tanto sus planes de captura en plataforma como los acuícolas, a pesar de contar con mecanismos de financiamiento que le garantizan combustible y otros recursos. Más preocupante aún resulta la incapacidad de concretar negocios viables con inversionistas extranjeros o actores económicos locales que contribuyan a revertir sus resultados.

En contraste con este panorama, Intalsur, entidad filial de la Empresa Provincial Integral, constituye un ejemplo de cuánto puede lograrse aun en medio de las limitaciones materiales y financieras. Sus experiencias en el establecimiento de alianzas con el sector privado y la búsqueda constante de alternativas productivas fueron reconocidas como referentes para el resto de las entidades.

Al concluir el intercambio, el primer secretario del Partido llamó a los directivos a transformar la realidad del sector con resultados concretos. “Nadie está autorizado a incumplir los planes”, afirmó. Y dejó una reflexión que resume el principal desafío de la industria alimentaria tunera: el pueblo no come explicaciones; necesita soluciones.

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