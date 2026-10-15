Yailén Díaz y Darianni Suñol, doble presencia tunera en la preselección cubana de fútbol 

Las Tunas. – Las futbolistas tuneras Yailén Díaz y Darianni Suñol fueron convocadas a la preselección nacional sub-20 de Cuba, confirmando el avance del fútbol femenino en la provincia.

En el caso de Suñol, su talento le abrió además las puertas de la preselección sub-17 (Premundial), lo que la convierte en una de las jóvenes con mayor proyección dentro del panorama nacional.

Ambas jugadoras se perfilan como referentes de la cantera tunera, capaces de aportar calidad y disciplina en los torneos internacionales que se avecinan.

Si Díaz y Suñol son llamadas a la selección sub-20 representarán a Cuba en el Campeonato Femenino de eta categoría de UNCAF en Panamá (9 al 15 de noviembre), un evento que reúne a selecciones centroamericanas y caribeñas y que constituye una vitrina para medir fuerzas frente a rivales de tradición como Costa Rica, Honduras y Guatemala.

/lrc/