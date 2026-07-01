Confirmados 15 atletas tuneros para Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La delegación de Las Tunas tendrá una presencia significativa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con 15 atletas confirmados en distintas disciplinas, además de dos entrenadores que acompañarán la expedición.

Los nombres abarcan un amplio espectro deportivo: Diana Leyva en el pentatlón moderno; Héctor Castillo y Rosangela Jardines en el softbol; Reynaldo Espinosa, Yander Herrera, Marian López, Yoandys Lescay y José Tamerón en atletismo; Claudia Tarín en voleibol; y en hockey estarán Sunailys Nikle, Alexyanes Ramírez, Diana Lores y Moisés Torres. La nómina se completa con Dailiana Rosi Concepción en gimnasia y Ricardo Polo en fútbol.

Como entrenadores estarán Arnoy Rojas y Reiter Téllez, de taekwondo y tiro con arco, quienes tendrán la responsabilidad de guiar a los deportistas cubanos de estas disciplinas en una cita que reunirá a más de 5 000 atletas de 37 países en la capital dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, considerados la justa regional más antigua del mundo, ofrecerán competencias en más de 40 deportes.

Para Cuba, históricamente una de las potencias deportivas del área, esta edición será clave en la preparación hacia los Juegos Panamericanos de 2027 y el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La presencia tunera destaca no solo por la cantidad, sino por la calidad de sus representantes. Atletas como Lescay y Espinosa, tienen experiencia olímpica y buscarán consolidarse en el escenario regional.

En esta justa debutarán los noveles José A. Tamerón y Diana Lores, quienes estarán en su primer evento internacional.

En deportes colectivos como el softbol y el hockey, la provincia aporta figuras que refuerzan las aspiraciones cubanas de medallas.

La inclusión de disciplinas diversas como el pentatlón moderno y la gimnasia subraya la amplitud del talento tunero, que se proyecta más allá de los deportes tradicionales. Además, el fútbol, con Ricardo Polo, marca presencia en un torneo donde Cuba aspira a mejorar sus resultados históricos.

Con esta nómina, Las Tunas reafirma su condición de cantera deportiva y su aporte decisivo al movimiento atlético nacional, en unos Juegos que prometen ser un espectáculo de rivalidad y hermandad caribeña.

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