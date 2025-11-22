Las Tunas inicia con triunfo en el Campeonato Nacional 7-8 años

Las Tunas.- El equipo de Las Tunas debutó con victoria frente a Camagüey en el Campeonato Nacional de béisbol categoría 7-8 años, celebrado en el beisbolito Eliecer Velázquez.

Los tuneros mostraron una ofensiva arrolladora al marcar 31 carreras, mientras que los camagüeyanos solo pudieron anotar cuatro en todo el encuentro. Con este resultado, los anfitriones se colocan en ventaja dentro del match.

Sin embargo, la lluvia caída en capital tunera impidió la celebración del segundo choque previsto entre ambos conjuntos. Este domingo se efectuará una doble jornada, en caso de ser necesario, porque Las Tunas ya cuenta con una victoria que los acerca a la clasificación.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos de final contra el equipo de Sancti Spíritus que fue superior a Ciego de Ávila.

