La ofensiva de Las Tunas en la Serie 65 tiene cuatro nombres

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas han comenzado la Serie Nacional 65 con un arranque discreto en cuanto a resultados, pero dentro de su nómina emergen cuatro peloteros que se han convertido en el motor ofensivo del equipo en este inicio de temporada.
Héctor Castillo, quien se afianzó recientemente como titular, ha tenido un inicio arrollador. Con diez veces al bate, ocho hits y un promedio de .800, se ha vuelto prácticamente imposible de poner out.
Castillo ya sabe lo que es liderar el average en una temporada con más de 400 y vuelve a demostrar que su madero puede marcar diferencias.
Jean Lucas Baldoquín, tras una Serie 64 y una Liga Élite aquejado de lesiones, ha arrancado “a todo tren”. Sus 22 veces al bate con 11 imparables y average de .500 confirman que está en gran forma. Lo demostró en los entrenamientos de la preselección nacional sub-23 y ahora lo ratifica en el terreno, aportando cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas.
Luis Antonio Pérez Hemminges ya no es promesa, es realidad. El joven de Amancio acumula más de 100 carreras impulsadas en la pelota cubana y sigue creciendo. En este inicio suma nuev3 hits en 18 turnos, average de .500 y un slugging de 1.324, números que lo colocan como uno de los bates más sólidos del conjunto.
Henry Quintero, fiel a su estilo, vuelve a producir. Con diez imparables en 24 turnos y average de .417, ha impulsado cuatro carreras y anotado seis. Su consistencia lo convierte en un referente ofensivo, consolidándose como uno de los mejores bates tuneros.
A excepción de Quintero, fijo en el cuarto turno, y de un juego en que Pérez Hemminges fue ubicado como segundo bate, los restantes bateadores han sido alineados del séptimo puesto hacia abajo.
Esa decisión limita el impacto de sus estadísticas en la ofensiva colectiva. Con menos turnos disponibles, su aporte se ve condicionado, pese a los altos promedios que exhiben en este inicio de la Serie Nacional 65.
En una serie corta, cada juego importa, y contar con estos cuatro peloteros es un lujo que puede marcar el rumbo hacia las victorias. Ahora hace falta que se sume el resto.
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