Alianza mantiene el liderato en Torneo de fútbol 

Las Tunas.- El conjunto de Alianza ratificó su condición de favorito al vencer 2-1 a Palancón en el cierre de la segunda jornada del Torneo de Fútbol, que se celebra en la capital tunera.

Los estelares jugadores Víctor Cutiño y Darío Pons, con un gol cada uno, fueron los protagonistas del triunfo que le permitió a Alianza comandar la tabla de posiciones.

Detrás del líder se ubican los equipos de Argüelles, Majibacoa y Atlético Menocal. Precisamente, Majibacoa protagonizó el duelo más atractivo de la fecha al imponerse 5-3 sobre Argüelles.

Los goles de los vencedores fueron obra de Diego Rojas, en dos ocasiones, además de Rubén Pérez, Rolando Mastrapa y Ander Herrera. Por los derrotados marcaron David Torres con un doblete, y Yoan Escalante.

En otro resultado, Atlético Menocal superó 2-0 al conjunto juvenil gracias a las anotaciones de Adonis Velázquez y Marcos Leyva.

Tanto los juveniles como Palancón aún no han conseguido sumar en lo que va de competencia, permaneciendo en el fondo de la clasificación.

Tras dos jornadas, la tabla de posiciones muestra a Alianza como líder absoluto con seis unidades. Le siguen con tres puntos Argüelles, Majibacoa y Atlético Menocal, mientras que los juveniles y Palancón continúan sin estrenar su casillero.

En la clasificación de goleadores, el máximo artillero es Andro Leyva de Alianza, con cuatro perforaciones. Detrás aparecen Darío Pons también de Alianza, junto a David Torres y Luis Watson de Argüelles, todos con tres tantos.

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