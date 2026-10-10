Inicia Uneac en Las Tunas Jornada de la Cultura Cubana

Las Tunas.- Con el firme propósito de enaltecer las raíces y la identidad nacional, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas dio comienzo oficial a sus actividades en el marco de la Jornada de la Cultura Cubana, una cita imprescindible que moviliza al país cada año del 10 al 20 de octubre.

​El punto de partida de esta fiesta del arte en la institución tuvo como escenario el habitual espacio Molino, plataforma dedicada a la apreciación, el análisis y el debate crítico sobre las artes visuales.

Durante este encuentro, conducido por Leonardo Fuentes Caballín, se promovió la vida y la obra de la membresía tunera a través de la proyección y posterior debate de videoartes y diversos materiales audiovisuales que dan fe de la riqueza creativa local.

​La jornada inaugural sirvió también como marco para rendir homenaje al compromiso y la entrega de creadores del territorio, durante la cita, varios artistas recibieron cartas de agradecimiento enviadas por la Embajada de Cuba en España y por el presidente de la Asociación de Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba.

​A estas distinciones se sumó el reconocimiento especial del Comité Provincial de la Uneac, destacando la participación de estos creadores en la exposición Arte Fiel, dicha muestra fue inaugurada el pasado 13 de agosto en la casa natal de Ángel Castro, padre de Fidel Castro, con motivo del centenario de su natalicio en la región de Galicia, España, consolidando así el alcance de las artes plásticas tuneras más allá de nuestras fronteras.

​Con esta apertura, la vanguardia artística en Las Tunas reafirma su papel protagónico en la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural, marcando el ritmo de las celebraciones que culminarán el próximo 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.

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