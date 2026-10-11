Trump sugiere que Ucrania tenga “un nuevo presidente” y arremete contra Zelensky por no llegar a acuerdos

Trump sugiere que Ucrania tenga “un nuevo presidente” y arremete contra Zelensky por no llegar a acuerdos

El presidente estadunidense, Donald Trump, arremetió este sábado contra su homólogo ucranio Volodymir Zelensky, y sugirió que Ucrania debería tener “un nuevo presidente”, en declaraciones a la prensa desde la base militar de Andrews, en Maryland.

“Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelensky por algún motivo nunca llega a acuerdos”, añadió. “Zelensky pudo haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces, pero elige no hacerlo”.

El magnate consideró que “Zelensky quiere generar problemas al mundo y a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas”, apuntó.

“Le hemos dicho a Zelensky, ‘puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo’. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez”, agregó.

(Tomado de Cubadebate)