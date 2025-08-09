Cuatro tuneros verán acción este domingo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Las Tunas.- Este domingo, el movimiento deportivo tunero vivirá el debut de cuatro de sus representantes en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La primera en salir a competir será Elaimis García, quien justo a las 8 de la mañana disputará la clasificatoria del arco recurvo femenino. Elaimis se convertirá en la primera tunera en ver acción en los juegos.

Los arqueros celebraron este sábado la práctica oficial y el campo situado en el Parque Olímpico está listo para recibir los 73 inscritos de 23 países para el inicio de este deporte.

A las 9:45 de la mañana, Keiler Ávila saldrá a disputar la final de ocho remos largos con timonel masculino, donde enfrentarán a los equipos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Keiler no compitió en la primera fecha en el doble par de remos cortos por una decisión técnica y hará finalmente su debut en la jornada dominical.

Otra tunera que saldrá a mostrar su talento en Paraguay es Claudia Tarin, quien como parte del equipo cubano de voleibol saldrá a la cancha a enfrentar a la selección de Argentina.

Por último, Adianet López buscará al filo de las 12 del mediodía clasificar para la final de la pistola de aire 10 metros. Con poco tiempo de descanso , si Adianet queda entre las ocho finalistas estará en la disputa de las medallas, prevista a comenzar a las 2:45 pm.

Este domingo 10 de agosto será histórico para el deporte tunero en unos Juegos Panamericanos Junior, con el debut de cuatro tuneros en una misma jornada.

Las Tunas tiene ocho representantes en este evento multideportivo juvenil, de ellos siete atletas y un entrenador. De última hora se conoció que causaron baja por enfermedad el arquero Luis Javier Sánchez y Marian López (3000 con obstáculos).

