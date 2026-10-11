El camino: un homenaje fílmico a la juventud cubana

Los jóvenes, en todos los tiempos, llevan en sí mismos la fuerza de la historia del mundo. Son los protagonistas de los grandes acontecimientos sociales y políticos en todas las sociedades y luchan vehementemente por ellos, pensando en su presente y más, en el futuro.

A las nuevas generaciones se les rinde homenaje en la película El camino, ópera prima como director del actor cubano Omar Alí, cuya presentación especial fue este sábado en el capitalino cine Yara, como parte de las celebraciones de la Jornada por la Cultura Cubana y el aniversario 50 del Ministerio de Cultura.

El largometraje de ficción, cuya duración es de 90 minutos, fue producido por el Icaic, el canal Cubavisión y el colectivo de creación artística i4films, dirigido por Inti Herrera, quien comparte la producción ejecutiva con Reymel Delgado, Yanin Martínez Guillén y Yaumara Roque Castro.

Daniela Alí, hija de Omar Alí, y la actriz Iris Pérez—quien, además de actuar en el filme, fungió como coach de actores—, es la guionista de la película. La dirección de fotografía es de Alexander González; la edición, de Abel Correa; el sonido, de Velia Díaz de Villalvilla; la dirección de arte, de Onelio Larralde y Miguel Ángel Tur; la animación, de Víctor López (Remache Estudios), y la música original corrió a cargo del pianista y compositor Rodrigo García Ameneiro.

El elenco actoral está conformado por Milton García, Roberto Romero, Juannalise Ricardo, Abel Molina, Eugenio Torroella, Ángel Ruz, Chabely Díaz, Andros Perugorría, David Pereira, Carlos Luis González, Ángel Ruz, Miriam Alameda, Carlos Busto, Roberto Perdomo, Fernando Echavarría y Patricio Wood, entre otros.

Según declaró el director, la película “es un viaje en el tiempo de un grupo de jóvenes que están en diferentes momentos de la historia de Cuba. No es una película histórica, esto es ficción. Los actores son los mismos protagonistas en los siete cuentos, a través de los cuales se abordan momentos precisos de nuestra historia, algunos más que otros”.

El camino —y nunca otro mejor título para el filme— tardó siete años en terminarse, pues circunstancias disímiles propiciaron “una carrera de obstáculos”.

Sin embargo, es una obra “sencilla y humana, porque lo realmente grande radica en lo que hicieron determinadas generaciones en nuestra vida y lo que nos toca hacer a nosotros”.

La historia escrita por Daniela Alí revela a jóvenes que viven en diferentes épocas y que tienen que superar obstáculos, transformarse y crecer. Como sucede día a día, los protagonistas crecen y se transforman, demostrando su resiliencia, valentía y sacrificio.

Es, sin duda, un manifiesto sobre la juventud y su capacidad de ser protagonista a lo largo de la historia, afirmó Omar Alí, quien confesó que debió vestirse como uno más de manera imprevista y entrar al set de rodaje convertido en trinchera para dirigir las acciones tal y como deseaba.

Entre los actores que figuran en la cinta, Milton García ha expresado su beneplácito al participar en esta obra. “Hacer cine es un estado bien particular del alma. Son contadas las veces que me siento tan orgulloso de un trabajo terminado. Y este es el caso de El camino. Fue bien fácil permitirme aprender otra vez y ganar en experiencia”.

Andros Perugorría agradece haber trabajado en el filme porque de estas historias reafirma la certeza del poder invaluable que tienen los jóvenes para decidir su presente y futuro. “La película nos recuerda eso y nos hace ver que juntos podemos hacerlo”.

(Tomado de Juventud Rebelde)