Distinguen quehacer y entrega de los profesionales de la Enfermería en Las Tunas

Las Tunas.- La vocación de servicio, el desarrollo de la ciencia y el compromiso en la formación de nuevas generaciones, denotaron la jornada de celebración por el Día Internacional de la Enfermería, ante una representación de los más de cuatro mil profesionales de esa especialidad en Las Tunas.

Reunidos en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas y presidido por las máximas autoridades del Gobierno y del sector sanitario en la provincia, se desarrolló un encuentro de agasajo, en el que cuatro profesionales recibieron una placa conmemorativa por su destacada trayectoria en la docencia, mientras que 16 colectivos de enfermería —tanto de municipios como de instituciones de la Atención Secundaria de Salud— fueron estimulados por su desempeño.

La ocasión fue propicia, además, para homenajear a cinco tuneros por sus trayectorias relevantes de más de 25 años, su participación en eventos nacionales e internacionales, la colaboración médica fuera de fronteras y su condición de fundadores de servicios.

De forma especial, el Departamento Provincial de Enfermería y el capítulo territorial de la Sociedad Cubana de Enfermería otorgaron la Cofia de Oro, el más alto reconocimiento a este personal sanitario. La distinción fue entregada a 14 hombres y mujeres destacados por su quehacer en el ámbito de la salud.

Entre los laureados figuran la licenciada Margarita Rodríguez Peña, especialista en Enfermería Comunitaria, con 53 años de trabajo en el municipio de Jobabo, para quien la Cofia de Oro tiene un alto simbolismo, «este reconocimiento es el estímulo a la experiencia, tanto en la asistencia como en la docencia, realmente me satisface mucho ser distinguida por la Sociedad Cubana de Enfermería».

Otra de las homenajeadas con la Cofia de Oro es la licenciada Belkis Rondón Barbán, para quien recibir este estímulo es motivo para vivir y mantener la calidad de su labor desde el consultorio, gracias a las familias y los pacientes, comentó con emotivas palabras tras recibir este símbolo de constancia y entrega.

Durante la velada, la Gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, agradeció el quehacer asistencial de estos profesionales que convierten el humanismo en sublime acto de vocación.

«Tenemos que decir mil gracias: ustedes nos cuidan y nos brindan calma, y en ello reside la esencia de la enfermería cubana y mundial. El mayor reconocimiento proviene del pueblo, que recibe día a día sus servicios.

“En la provincia contamos con más de cuatro mil enfermeras y enfermeros. El esfuerzo que ustedes realizan es máximo, y estamos convencidos de que podemos contar con este ejército para enfrentar los momentos complejos que se avecinan. La unidad nos ha permitido llegar hasta aquí, y seguiremos defendiendo esta obra de la Revolución.”

El doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, destacó el lugar insustituible que ocupan en el sistema sanitario estos hombres y mujeres que velan por la calidad de vida de los pacientes; se distinguen por su sacrificio, voluntad y entrega diaria, conformando un personal que pone a prueba la resiliencia y que constituye las manos derechas de los galenos.

La licenciada Katia González, jefa del departamento de Enfermería en Las Tunas, señaló que se encuentran inmersos en una jornada de celebración de la enfermería cubana hasta el próximo 3 de junio. En este contexto, se reconoció a profesionales activos tanto en la docencia como en la asistencia, presentes en hospitales y consultorios médicos, en una conmemoración que se extenderá a todos los niveles.

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