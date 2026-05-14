Realizan jornadas cucalambeanas municipales

Las Tunas.- Durante los meses de abril y mayo se desarrollan en nuestra provincia las jornadas cucalambeanas municipales, luego de más de 130 encuentros de este tipo acometidos a menor escala, en los niveles zonales y de base, todo previo a la magna cita, programadas a realizarse del 28 de junio al 1 de julio.

Esta vez, la Fiesta Suprema del Campesinado Cubano agasaja el 197 aniversario del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), mayor poeta bucólico del siglo XIX en Cuba, autor a quien rinde honor este jolgorio de tradiciones. Asimismo, celebra el centenario de la llegada al mundo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, honra a la mujer rural, entre otras motivaciones.

Al decir de Anais Ray Haynes, directora del Centro Provincial de Casas de Cultura (CPCC), los capítulos municipales de esta festividad, se han caracterizado por la calidad, destacando en condición de Excelencia los territorios de Majibacoa, Amancio y Jesús Menéndez.

Por su parte Taymara Portillo, especialista principal del CPCC, expresó a Radio Victoria: “A pesar de las circunstancias por las que atraviesa el país, hemos tenido jornadas cucalambeanas dignas, que han demostrado lo más auténtico de la cultura material campesina y el patrimonio inmaterial.

“Han sido significativas las espinelas, los guateques, el vínculo entre artistas aficionados y profesionales de diferentes expresiones, además de la visualización de la mujer rural, dígase campesinas, creadoras, emprendedoras, amas de casa… Asimismo, las actividades se han identificado con tradiciones locales, desde el repertorio musical, la narración oral, la danza y otras manifestaciones”.

Los concursos de artesanía, décima ilustrada y paisaje, la participación popular del pueblo en juegos y diferentes actividades, la socialización de investigaciones; la defensa de la historia y la presencia de premios Memoria Viva, son otros de los elementos descollantes en estos encuentros. Un bonito tributo al bardo mayor de Cuba y a todos los que, a lo largo de la historia, han defendido este elemento importante de nuestra idiosincrasia.

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