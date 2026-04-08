Continúan en Las Tunas actividades de la jornada Un Abril por la Pediatría

Continúan en Las Tunas actividades de la jornada Un Abril por la Pediatría

Las Tunas.- El sistema cubano de atención a la primera infancia evoluciona y en esa labor los profesionales de la Salud Pública de la provincia de Las Tunas acompañan el crecimiento sano y feliz de los infantes mediante la promoción de salud desde las instituciones educacionales.

En esta oportunidad el círculo infantil Campanitas de Cristal, en el Reparto Buena Vista, resultó la sede de la actividad Día de la Enfermera Cuenta Cuentos, dedicada a promover estilos y hábitos saludables a partir de la dedicación y el quehacer de este personal sanitario, inmersos junto a otros especialistas del sector en la jornada Un Abril por la Pediatría.

Desde los protocolos de actuación en la Atención Primaria de Salud el cuidado de los niños por el personal del Policlínico Docente Gustavo Aldereguía llevó el mensaje respecto al lavado de las manos, la vacunación y la nutrición para resaltar la importancia de la salud infantil.

Denotó también en esta intervención educativa en el centro, con una matrícula superior a los 200 infantes, la realización de juegos interactivos, unido al baile, adivinanzas y la práctica del ejercicio físico desde la integración al proceso de aprendizaje de los pequeños y la orientación a las familias.

Instituciones, comunidades y organizaciones sociales unen esfuerzos con el Ministerio de Salud Pública para impulsar diversas acciones durante el actual mes en el marco de la iniciativa Un Abril por la Pediatría en su segunda edición nacional.

En la provincia de Las Tunas el programa de esta celebración incluye diferentes acciones en los ocho municipios con las consultas de Puericultura para mostrar los esfuerzos de Cuba por mantener el bienestar de la población infantil bajo la labor asistencial de enfermeros y pediatras.

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