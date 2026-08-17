Abogan integrantes de la Red HSH de Las Tunas por poblaciones saludables

Las Tunas.- Miembros de la Red HSH llegaron hasta la calle Coronel Reyes en la ciudad de Las Tunas, en una actividad intersectorial como parte de las accioness por los 26 años de trabajo junto a las comunidades y las poblaciones claves.

Pruebas rápidas, intercambio de conocimientos, el acceso a múltiples informaciones sobre el bienestar y la sexualidad responsable, figuraron entre las acciones de prevención de las ITS/VIH/SIDA realizadas en la intervención que forma parte del accionar y el aprendizaje de conductas saludables en el verano.

También llevaron el mensaje colectivo y sistemático de concientizar el sexo protegido con el empleo del preservativo, a fin de reducir los riesgos de adquirir Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH.

Edel Luis Téllez Milanés, coordinador Provincial de las Redes HSH y la Red TransCuba en Las Tunas, significó el impacto del trabajo intersectorial, «de conjunto al programa de prevención desarrollamos acciones de entrenamiento al personal de los sectores de Cultura y el INDER que nos acompañan de manera sistemática en respuesta al VIH-SIDA y para mejor los servicios que extendemos a los barrios».

«Estas alianzas trascienden pues formamos promotores que fortalecen el trabajo profiláctico en los propios sectores como en los consejos populares donde laboran para, unido al mensaje por la salud física y emocional, se potencie el bienestar colectivo y de las poblaciones claves», subrayó Téllez Milanés.

En otro orden detalló que «mantienen el fomento del método novedoso y efectivo de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), un tratamiento gratuito que se ofrece en los policlínicos y en las consultas de ITS en la Atención Primaria de Salud, con el objetivo de que la persona negativa tome la píldora y no contraiga el virus, porque solamente previene el VIH, no así otras enfermedades».

Comentó el máximo representante de la Red HSH en la provincia que «los estilos saludables y la calidad de vida son vitales, porque quienes contraen el VIH, deben concientizar que su bienestar parte de la conducta individual a partir de la adherencia al tratamiento, lo cual puede mantenerlos indetectables y no transmitir el virus.

«El objetivo es que las personas sanas usen el condón y mantengan el tratamiento profiláctico pre-exposición, mientras las positivas al VIH apegados a la adherencia al tratamiento, cortan la transmisión, y eso es optar vivir con calidad de vida».

En la actividad de promoción de salud se sumaron integrantes del Inder, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, quienes junto a las familias propiciaron espacios saludables con la práctica de ejercicios físicos y juegos de calle y de tableros.

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