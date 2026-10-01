Antes del debut: Los Leñadores renuevan su pitcheo y ajustan su ofensiva

Antes del debut: Los Leñadores renuevan su pitcheo y ajustan su ofensiva

Las Tunas.- Los entrenadores de los Leñadores, Rodolfo Correa y Ángel Sosa confían en la preparación del equipo para discutir la corona, apostando por la confianza en los jóvenes lanzadores y una nueva estrategia ofensiva.

A pocos días del inicio de la próxima temporada de la Serie Nacional del Béisbol Cubano, el cuerpo técnico de las Tunas ha compartido sus impresiones sobre el estado del equipo.

El entrenador de pitcheo, Rodolfo Correa, y el coach de banca, Ángel Sosa, coincidieron en que la preparación ha sido sólida y que el equipo está listo para asumir el reto, a pesar de los desafíos que implican la renovación constante de la plantilla.

Correa, al frente del cuerpo de lanzadores, se mostró tranquilo ante la presencia de muchos pitchers jóvenes en roles fundamentales.

«No nos preocupa tener lanzadores jóvenes porque nosotros nos caracterizamos por darle confianza y que ellos cumplan con su función», afirmó.

El entrenador subrayó que la renovación es un proceso habitual cada año, ya que muchos jugadores se marchan a otros equipos o buscan otras soluciones de vida. «Esta preparación la han asimilado bien y van a llegar en buena forma para cumplir con su trabajo», añadió.

En cuanto a la estructura del cuerpo de pitcheo, Correa adelantó que la rotación de abridores ya está lista.

«Pensamos rotar con cinco abridores, empezando con Eliander Bravo, que es nuestra principal figura. De ahí vamos a establecer una rotación que ya tenemos pensada y planificada», explicó.

Para el relevo, mencionó a Keniel Ferráz y Rodolfo Díaz como principales brazos, mientras que en la función de cerrador se mantendrá Alberto Pablo Civil y se incorporará al joven Geobany Rodríguez.

El entrenador destacó que, aunque no es un pitcheo con gran velocidad, su fortaleza radica en el control.

«Todos los trabajos que hacemos es en base al control y de ahí vamos a buscar los resultados», señaló, y reafirmó su optimismo: «Vamos a luchar y vamos a lograr discutir el campeonato».

Nueva estrategia ofensiva

Por su parte, Ángel Sosa, coach de banca, habló sobre la ofensiva de los Leñadores para la Serie Nacional 65.

Sosa reveló un cambio de enfoque. «En la preparación vimos a muchos jóvenes que le dan velocidad al equipo en las bases. Y entonces hay un poco de variación porque hemos perdido también el factor poder», admitió.

El coach de banca explicó que, ante la partida de bateadores de largo metraje, el equipo trabajará en conjugar la velocidad con el poder restante. «Vamos a conjugar las dos cosas y creo que esto nos va a dar muy buenos resultados», aseguró.

Si bien la alineación inicial aún no está definida, Sosa adelantó que Yosvani y Yordanis Alarcón (tercer y cuarto bate) serán piezas clave. «Tenemos un buen dolor de cabeza para empezar el día 4 de octubre con la alineación», bromeó.

Ángel Sosa también elogió la preparación de los jóvenes, quienes han asumido un rol protagónico ante la ausencia de algunas figuras principales.

«Los jóvenes han recibido una buena preparación este año… están muy bien preparados», afirmó, y agradeció al INDER, al gobierno y al partido por el apoyo logístico.

Finalmente, Sosa fue contundente sobre las aspiraciones del equipo: «Las Tunas, por el podio nuevamente y por discutir la corona. Siempre tiene que ser así».

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