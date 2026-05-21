Imponen 15 años de privación de libertad a acusado por robo con violencia o intimidación en las personas

Imponen 15 años de privación de libertad a acusado por robo con violencia o intimidación en las personas

Las Tunas – A 15 años de privación de libertad y las accesorias de esta consistentes en privación de los derechos públicos, y prohibición de solicitud de pasaporte y salida del territorio nacional durante el cumplimiento de su pena, fue condenado un ciudadano cubano por el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, asociado al ganado mayor.

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, realizó el juicio oral y público, con carácter ejemplarizante, correspondiente a la causa número 47 de 2026, seguida, en el que el tribunal actuante, atendiendo a que el acusado es multi reincidente en la comisión de delitos, al constarle varios antecedentes penales y que, precisamente, al incurrir en este hecho se encontraba cumpliendo sanción bajo el beneficio de permiso de salida al hogar.

Los hechos ocurrieron en la Vaquería 22, del poblado Yariguá, en el municipio cabecera, donde el acusado, al intentar apropiarse de un equino, fue sorprendido por los propietarios a quienes amenazó con hacerles daño a su integridad física.

En el referido acto judicial se practicaron las pruebas propuestas por la Fiscalía y el representante legal del inculpado, demostrándose la culpabilidad de este.

Durante la tramitación del proceso, y en el juicio oral, se cumplieron las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República; como observancia de lo cual, también al acusado y a la Fiscalía, les asiste el derecho de interponer recurso de casación contra a la mencionada decisión del órgano judicial, para su solución en el Tribunal Supremo Popular.

La pena impuesta de 15 años de privación de libertad, la establece los artículos 42.1 y 59, respectivamente, del Código penal.

/lrc/