Tropiezo tunero en casa: un jonrón en el décimo decide el duelo entre Leñadores y Cazadores

Tropiezo tunero en casa: un jonrón en el décimo decide el duelo entre Leñadores y Cazadores

Las Tunas.- Un jonrón de Harold Vázquez Rizo en el décimo inning, con d9s corredores en las bases, quebró definitivamente el pulso del partido y dejó a los Leñadores de Las Tunas con una derrota 7×4 ante los Cazadores de Artemisa en el estadio Julio Antonio Mella.

El desafío avanzó con ventaja para los visitantes, mientras los tuneros intentaban recomponer su ritmo. La igualdad llegó en la quinta entrada, pero el equilibrio se rompió en el episodio extra con la regla de desempate. Con Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo en la lomita, Vázquez cazó un lanzamiento alto y lo envió más allá del jardín central, produciendo las tres carreras que definieron el choque.

El tunero Yosmel Garcés Herrera no logró asentarse. En apenas tres capítulos permitió dos anotaciones limpias: un doblete de Osbel Pacheco que abrió la puerta en la segunda entrada y un jonrón solitario de Dayán García en la tercera.

El quinto inning trajo la mejor versión ofensiva de Las Tunas. Con las bases llenas, Luis Antonio Pérez Hemminges impulsó la primera con un sencillo al central. Un error del receptor Vázquez Rizo abrió aún más las puertas, y Yosvani Alarcón Tardío empujó la del empate con otro imparable.

El 4-4 devolvió la esperanza a la afición, pero en el momento decisivo que llegó en el noveno las hachas no trajeron la carrera de la victoria. Henry Quintero Chávez, en su regreso, abrió con un doblete que puso de pie a todo el estadio. Artemisa respondió con una estrategia arriesgada: boletos intencionales consecutivos a Roberto Suliban y Héctor Luis Castillo para llenar las bases con dos outs.

La jugada les salió perfecta. Pérez Hemminges elevó al izquierdo y se esfumó la posibilidad del triunfo.

En el décimo, con corredor en primera y segunda por regla, Artemisa no perdonó. Civil cargó con la derrota y la defensa tunera tampoco ayudó: tres errores en total, dos de ellos en una cuarta entrada que mantuvo con vida a los visitantes.

Los Leñadores dejaron nueve corredores en circulación, incluidos cuatro en los dos últimos innings.

Los mejores a la ofensiva por los tuneros fueron Henry Quintero (4-2, un doble, una impulsada) y Yassel Izaguirre (5-2, una anotada).

Con la serie particular igualada 2-2, la tropa de Pantoja viajará al 26 de Julio, en Artemisa, para definir el duelo bilateral.

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