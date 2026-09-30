Las Tunas celebra su 230 aniversario desde la cultura y las tradiciones

Las Tunas.- Con el orgullo de conmemorar más de dos siglos de historia, el pueblo tunero se reunió anoche en una emotiva gala artística para esperar el 30 de septiembre, fecha en que se cumplen 230 años de la fundación de la ciudad.

La velada rindió homenaje al acontecimiento ocurrido en 1796, cuando en los antiguos corrales de San Gregorio se oficializó la creación de la villa que hoy se erige como el Balcón del Oriente Cubano y ciudad de puertas abiertas.

​El espectáculo ofreció un recorrido por la identidad y resistencia del territorio, recordando su florecer en la adversidad tras haber sido quemada tres veces durante las guerras de independencia.

La velada abrió con la interpretación del tema Homenaje a mi ciudad, a cargo de los solistas José Fidel Sánchez y Lays Rodríguez, acompañados por los bailarines de la compañía Armoni Dance; a lo largo de la noche, el escenario acogió vibrantes presentaciones como la de la solista Viviana Ochoa con el tema Mi Tunas, así te quiero, la actuación del Cuerpo de Baile Cueybá con una estampa campesina, y la interpretación del soneto dedicado a la ciudad por el Indio Naborí.

​El elenco artístico puso de manifiesto el rico patrimonio inmaterial y las tradiciones locales, se resaltó el valor de agrupaciones emblemáticas como Pety Dancé, que presentó una estampa de baile afrohaitiano, y la comparsa Zabala con sus Estampas Tuneras, ambas reconocidas recientemente con la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

El tercer bloque de la gala, titulado Cultura y Talento Tunero, sirvió de vitrina para destacar la poesía, la escultura y la música que emergen del alma tunera y que llevan el nombre de la provincia por Cuba y el mundo.

​El cierre de la celebración estuvo marcado por la interpretación de La Gloria te aplaude a cargo de Lays Rodríguez y la compañía Armoni Dance, dando paso a las palabras finales de los presentadores, quienes hicieron un llamado a querer, cuidar y honrar a la ciudad.

Con la actuación conjunta de la Comparsa Zabala, Estampas Tuneras y los cuerpos de baile participantes, la noche concluyó en un ambiente festivo bajo la máxima «Es mi ciudad, la quiero así», reafirmando el orgullo de su pueblo al arribar a sus 230 años de historia, cultura y tradición.

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