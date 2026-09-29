Dialogan profesionales de la Salud sobre la Demencia

Las Tunas.- Interesados en abordar desde la multidisciplinariedad el impacto de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), profesionales de la Salud Pública compartieron experiencias y actualizaciones de estrategias para la detección precoz y la prevención de la Demencia.

Como parte del espacio Ateneo: Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles Doctor Ignacio Macías Castro, epidemiólogos, psicólogos, psiquiatras, promotores de salud y médicos intercambiaron sobre los más recientes enfoques científicos durante la disertación Demencia: factores de riesgo, prevención y su relación con las ENT, impartida por la doctora Julieta Pavón Rodríguez.

Desde el enfoque práctico de la intervención y seguimiento por los Grupos Básicos de Trabajo y el personal sanitario, Pavón Rodríguez explicó que la primera entrada del reflejo de la demencia se puede avizorar desde el trabajo sectorial en la comunidad, mediante la promoción de salud con la familia ante las primeras señales.

También abordó la relación con las enfermedades metabólicas, los factores conductuales, como el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de actividad física, así como el vínculo con los factores ambientales, metabólicos, cardiovasculares y psicológico, denotando en este ultimo los síntomas depresivos.

Especificó que el 45 por ciento del riesgo de demencia puede prevenirse o retrasarse mediante cambios en el estilo de vida y el manejo de las enfermedades crónicas, apuntando como ventana de prevención la mediana edad y la integración de servicios dedicados a las Enfermedades No Transmisibles, la Salud Mental y Cerebral.

Por su parte el doctor Carlos Del Risco Gamboa, Jefe de los Servicios de Salud Mental del municipio cabecera, comentó la incidencia de los casos de suicidios relacionados con la demencia y los episodios de depresión, mientras subrayó que urge revitalizar la educación para la salud con el propósito de prever ante síntomas o signos de alarma a fin de no contraer la enfermedad y acudir al médico.

«El enfrentamiento a la demencia debe ser multisectorial desde las comisiones de prevención y los trabajadores sociales en las comunidades, quienes exploran y trabajan ante el diagnóstico de la población, junto al personal sanitario del consultorio médico y el equipo básico de salud», apuntó.

En otro orden el psicólogo Raidel Bejerano Balmaceda interpretó la afección desde el deterioro cognitivo «hay que intervenir antes de que se determine el diagnóstico de manera precoz con el grupo poblacional mayor de 25 años, para orientar a la familia sobre el cuidado y la importancia de mantener una salud mental».

Reflexionó además ante las condiciones para cuidar al paciente y no crear nuevos casos desde el rol de los cuidadores, la aplicación del examen Mini-Mental en los espacios asistenciales, el seguimiento a los factores asociados a la soledad, la diferencia de la demencia en ambos sexos y motivó a transformar estrategias para fortalecer las técnicas de intervención sanitaria.

En la jornada, el doctor Aldo Cortéz González destacó los aportes de este espacio que sesiona una vez al mes y al cual deben integrarse otros representantes a nivel de las áreas de salud, en tanto subrayó la capacidad del sector para revertir el impacto de este problema que afecta a la familia en medio del actual contexto económico y social.

Al concluir el encuentro la doctora Maideline Almaguer Oquendo, responsable del Programa de las ENT en el Centro Provincial de Higiene Epidemiología, y Microbiología, señaló la trascendencia del mapeo de activos y normas, la integración con los líderes formales de la comunidad y la trascendencia de la red de apoyo hacia los pacientes afectados por Demencia.

En el espacio científico también se recordó el legado del Doctor Ignacio Macías Castro, iniciador de la docencia en varios hospitales del país, pionero en el estudio de la hipertensión arterial y autor del primer programa para su control comunitario utilizado en un estudio multicéntrico en 13 países de Latinoamérica tras aprobarse por la Organización Mundial de la Salud.

Macías Castro, redactó el primer programa de Cuba sobre promoción de salud, y fue designado experto y asesor para la hipertensión arterial en la OMS y la OPS.

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