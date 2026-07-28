Desarrolla talleres de verano casa de la cultura Tomasa Varona 

Las Tunas.- La casa de la cultura Tomasa Varona implementa durante la etapa estival varios talleres de verano, para diferentes grupos etarios y preferencias, a tono con la intención del sector de potenciar el arte con proyección comunitaria; así lo aseguró a Radio Victoria Adriana Escalona Fajardo, directora de esta institución.

En ese mismo centro, al decir de la directiva, funcionan iniciativas vinculadas con todas las manifestaciones del arte. Entre las propuestas mencionadas por ella figuran clases de guitarra y canto, los martes y jueves, así como el taller de repentismo infantil y tonadas Viajera Peninsular, los sábados, a las 10:00 am.

“Los sábados aquí también se realiza el taller de casino, mientras que los miércoles llega hasta la plaza cultural de Buena Vista. Están, además, los talleres de La Colmenita de Las Tunas, que funcionan ese día e igualmente los martes, en la Sala Polivalente. Por otro lado, los martes y jueves impartimos talleres de rondas infantiles y bailes cubanos en la ‘Tomasa Varona’. Asimismo, la sala Blanquita Becerra potencia un acercamiento a la actuación, y a la música y la danza como herramientas para la integración”, afirmó.

Escalona Fajardo encomió, por otra parte, la labor de proyectos socioculturales como Raíces de San José y Zabaleando, los cuales acogen en sus locales de ensayo varias iniciativas. En el primer caso, por ejemplo, se comparten saberes sobre confección de instrumentos musicales, actuación, proyección escénica, canto coral y el solfeo; en tanto, el segundo abraza invitaciones que profundizan en áreas al estilo de la percusión y la música cubana, en general.

Según ella, mientras la Casa de la Cultura cobija opciones como las mencionadas y otras al estilo de un taller de creación de artes plásticas los sábados y una Feria de Artesanía varios días a la semana, existen ofertas en otros sitios como talleres de dibujo y narración oral en Las Petrocasas; el espacio El derecho de vivir, los jueves, en la casa de la cultura 28 de septiembre; y encuentros de literatura infantil en el seminternado Boris Luis Santa Coloma, de lunes a viernes, en la mañana.

Apuesta así la “Tomasa Varona” por llevar el arte hacia la comunidad y también generar propuestas diferentes, que contribuyan a la recreación sana de la población durante la etapa estival.

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