Leñadores abanderados rumbo a la Serie Nacional 65

Las Tunas.- En el salón de los Generales de la Plaza de la Revolución Vicente García, sitio emblemático de la ciudad de Las Tunas, fue abanderado el equipo de los Leñadores para la venidera Serie Nacional 65 de béisbol de la pelota cubana.

En representación del equipo, Jean Lucas Baldoquín, escoltado por Yassel Izaguirre y Norge Torres, recibió de manos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Osbel Lorenzo la bandera que defenderán con honor en el certamen.

El lanzador Eldi Velázquez ratificó el compromiso con el espectáculo beisbolero y agradeció la unidad mantenida hasta el momento, gesto que fue aplaudido por la afición presente.

El acto incluyó la firma del código de ética de los participantes en la competencia, reafirmando valores de disciplina, respeto y entrega.

Además, el momento fue propicio para entregarle al experimentado Yudier Rondón las llaves de su vivienda en su natal Manatí.

La ceremonia estuvo acompañada por representantes del movimiento deportivo tunero y las glorias del béisbol Ermidelio y Osmani Urrutia.

La jornada se convirtió en un símbolo de identidad y pertenencia para la provincia, que confía en que los Leñadores mantendrán su condición de protagonistas en el béisbol cubano.

Con este abanderamiento, el equipo inicia oficialmente su camino hacia la Serie Nacional 65, con la mirada puesta en alcanzar resultados superiores y consolidar el proyecto deportivo que ha dado prestigio a Las Tunas en los últimos años.

El próximo 4 de octubre arrancará el principal evento beisbolero del país, y los Leñadores debutarán frente a Ciego de Ávila en el estadio Julio Antonio Mella, escenario que promete ser testigo de un inicio cargado de expectativas y pasión deportiva.

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