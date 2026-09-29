Acontecen las elecciones pioneriles en Las Tunas

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- El proceso de elecciones de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) se efectuó hoy en los colectivos de los ocho municipios de esta oriental provincia, con el homenaje al pionero mártir Paquito González Cueto, en el aniversario 93 de su muerte.

A la Escuela Secundaria Básica Urbana «Wenceslao Rivero» de la ciudad de Las Tunas se designó la sede central, donde la estudiante de séptimo grado Stephanie Yabor Milián agradeció a los compañeros «porque reconocieron mis cualidades para ser jefa de estudio y lo sentí como un honor».

Para Sabrina de la Caridad Games «hubo muchos nervios, pero también muchas alegrías y felicidad; como jefa de actividades siento orgullo, me gusta organizar y participar en todo lo que realiza la escuela». Náchelys Torres vio el proceso «muy lindo y me hace muy feliz haber votado por mis compañeras bien preparadas para sus cargos; todavía no siento que yo pueda tomar uno, debo desarrollarme más».

La presidenta provincial de la OPJM, Maité Escobar Rivero, informó que hoy tuvo lugar también la primera reunión de Destacamento para los compromisos individuales y colectivos, conformar las tropas y tripulaciones del Movimiento de Pioneros Exploradores y se convocó al concurso pioneril «Mi organización y yo».

Las elecciones pioneriles se desarrollan de forma simultánea en toda Cuba y constituyen el momento en que se estructura el consejo de colectivo para acometer las tareas de la organización en cada curso escolar y forman parte de la educación en los principios de la más alta democracia y es una de las formas de autodirección.

Participan los alumnos de las Enseñanzas Primaria, Especial y Secundaria Básica, durante las sesiones de clases de los horarios matutino y vespertino.

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