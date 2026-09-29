Fomentan en Las Tunas actividades de promoción ante la salud cardiovascular

Las Tunas.- Con el propósito de favorecer el diagnóstico precoz de las enfermedades cardiovasculares, los miembros de la Unidad de Promoción y Prevención de Enfermedades (ProSalud) refuerzan la labor educativa para incentivar estilos de vida saludables desde la Atención Primaria de Salud.

Como parte de la celebración del Día Mundial del Corazón, llegan hasta los consultorios médicos, policlínicos, hogares maternos, casas de abuelos y centros laborales para recordar la trascendencia de la salud cardiovascular, de aprender a transformar la vida en una nueva oportunidad y evitar estas afecciones mortales.

La promotora de salud del policlínico Gustavo Aldereguía, Danara Pérez González, explicó algunos de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tabaquismo, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad, manifestándose diferente entre hombres y mujeres.

En el empeño de reducir las muertes prematuras y diagnósticos tardíos especialistas y promotores extienden la labor de prevención y educación durante todo el año, alertan sobre las señales de alarma y los síntomas entre los que figuran dolor de pecho (angina de pecho), falta de aire, entumecimiento y dolor en el abdomen superior o en la espalda, añadió Pérez González.

Bajo el lema “No pierdas ni un latido” la efeméride potencia el llamamiento global ante las enfermedades cardiovasculares que representan una de las mayores amenazas en el mundo, pues estudios internacionales sostienen que los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares cobran más de 17 de millones de vida anualmente, cifra que estiman llegue a 23 millones en el año 2030.

Desde el 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó el Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre, con el objetivo de concienciar sobre estas enfermedades, su prevención, control y tratamiento.

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