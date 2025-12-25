25 de Dic de 2025

Roberto Baldoquín regresa al entrenamiento tras superar lesión

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Después de dos meses de intensos tratamientos médicos, Roberto Baldoquín volvió a incorporarse a la rutina de entrenamientos. El torpedero había estado apartado de los terrenos debido a una grave lesión.

El doctor Blas Hernández, médico del conjunto verdirrojo, confirmó que la afectación sufrida por el jugador se trató de una luxación de rótula. Según el especialista, la recuperación exigió prudencia y un proceso sin apresuramientos, con el fin de evitar complicaciones mayores.

La posible reincorporación de Baldoquín genera expectativas en la escuadra de Las Tunas de cara a los play off. De concretarse, quedará por definir si el pelotero asumirá nuevamente responsabilidades defensivas en el campo o si se limitará a desempeñarse como bateador designado.

Lo cierto es que la presencia de un exponente mediático como Baldoquín podría reforzar notablemente al conjunto tunero. Los próximos días serán decisivos para conocer en qué condiciones físicas y deportivas se producirá su regreso definitivo.

 

