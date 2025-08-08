Final inédita en el Campeonato provincial de Fútbol Primera categoría

Las Tunas.-Los equipos representativos de los municipios Jobabo y Las Tunas tras eliminar a los conjuntos de Manatí y Colombia respectivamente estarán disputando este sábado desde las 3:00 pm en el terreno de “La Pista” la gran final del evento provincial de Fútbol en su categoría élite.

Los sureños, que estarían jugando su segunda final en eventos de este tipo (su único éxito que se recuerda data de la década de los 80) dejaron en la cuneta al favorito equipo de Manatí no por gusto actual monarca de la provincia. Los manatienses, que tal vez su alto grado de confianza en la victoria les jugó una mala pasada, se vieron sorprendidos por sus rivales aunque el resultado final de tres goles por dos da una medida de lo reñido del encuentro que tuvo en el ariete Osniel Trutié al héroe de sus parciales al anotar par de dianas a la postre definitivas.

Los jobabenses vienen siendo la sensación del campeonato pues no solo eliminaron a Manatí en estas instancias sino que también antes en la etapa clasificatoria dentro de la Zona Norte se dieron el lujo de dejar atrás a los amancieros. A su haber reconocer que, aparte de su mejoría en el pensamiento técnico táctico del equipo, han logrado traer a filas a jugadores importantes de reconocida experiencia en estas lides que lo han dado todo por su equipo, ahí están los casos de Daimar Edgar, Adriel Cantillo o el propio Osniel Trutié que por problemas personales no ha podido acompañar todo lo que él quisiera al principal equipo de la provincia. Su nivel está por encima de la media de la mayoría de los jugadores que han intervenido en el actual certamen.

Su rival, el equipo que representa a la capital provincial, tuvo que sudar la gota gorda y apelar por qué no a la suerte para poder deshacerse del once de Colombia que bien pudo colarse en la finalísima si no llega a ser por la “madera” que le negaron par de goles ya en los instantes finales del encuentro cuando en el marcador se reflejaba el empate a tres que a la postre fue definitivo.

Eso sí los dirigidos por Lizardo Pérez (está en todas) también tuvieron lo suyo con destaque para el joven futbolista Yoan Escalante autor de par de dianas y que se le pudo ver detalles de un prometedor jugador. Al final los tuneros tuvieron mejor acierto desde el punto de penal al acertar en tres ocasiones por dos sus rivales de turno.

Va llegando así a sus finales un evento donde es justo reconocer el esfuerzo de muchos componentes que han aportado su granito de arena para que el campeonato sea un éxito total tanto en lo deportivo como en las labores organizativas.

/lrc/

