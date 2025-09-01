Abre sus puertas Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas en el nuevo curso escolar

Las Tunas.- Con el recibimiento a más de 600 estudiantes de nuevo ingreso en diferentes carreras, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas dejó abierto el nuevo período lectivo, con el compromiso de formar a los futuros profesionales que respondan a la necesidades de salud de la población.

En el teatro de la institución el presidente de la Federación de Estudiantil Universitaria (FEU), Noel Alarcón Cabrera, dio la bienvenida a los educandos de primer año de las carreras profesionales, tecnológicas y de la experiencia docente del colegio universitario, y los exhortó a ratificar la responsabilidad con la calidad de vida del pueblo y la vocación de servicio desde este nuevo escenario de formación.

Agregó que la Patria necesita de sus jóvenes, del empeño de fundar y resistir con la construcción colectiva para obtener un futuro mejor con el acompañamiento de la FEU y su intención de guiarlos, defenderlos y aconsejarlos en el momento preciso.

Por su parte, la doctora en Ciencias Enelis Reyes Reyes, rectora de la Universidad, convidó a los nuevos matriculados al comienzo de una etapa que marcará sus vidas al elegir una institución que cultiva ciudadanos comprometidos con la salud, la ciencia y el bienestar del pueblo.

Denotó que resulta vital avanzar en la preparación metodológica de los educadores para una mayor calidad del proceso docente formativo. A ellos se suman las necesidades de aprendizajes y el esfuerzo del claustro ante la proyección de unos cuatro mil estudiantes del pregrado y el posgrado a fin de desarrollar tres dimensiones: la docente, la investigativa y la extensionista.

En otro orden apuntó que por primera vez sesiona el colegio universitario que asume 40 estudiantes seleccionados de la enseñanza preuniversitaria, garantizando la continuidad en las carreras de Medicina y Enfermería. Es un nuevo reto para todos, existen expectativas, pero estamos preparados para la nueva experiencia de formación, aseguró.

Reyes Reyes precisó que en el actual curso escolar hay un gran desafío para el pregrado; se desarrollarán 16 carreras universitarias, 11 programas de ciclo corto y varias modalidades de las carreras técnicas, y se suman 59 especialidades en el territorio a tiempo completo y parcial, a fin de garantizar la demanda de los escenarios asistenciales con las especialistas médicas que requiere la población tunera.

En la jornada llegó hasta la Universidad el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, junto a la gobernadora Yelenis Torné Menéndez, funcionarios y dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, interesado por las motivaciones de los alumnos, el aprovechamiento de los procesos docentes y la invitación al diálogo abierto ante las preocupaciones de la nueva etapa de aprendizaje.

Durante el acto de inicio escolar se presentó el consejo de dirección y los profesores principales de las diferentes carreras de la Universidad de Ciencias Médicas.

