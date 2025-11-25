Fidel trasciende en nuevas generaciones del municipio Colombia

Colombia, Las Tunas.-La figura de Fidel Castro Ruz resulta paradigmática. Los que coincidimos en su tiempo, supimos de su gran estirpe como soldado, de líder, ser buen amigo y muy familiar.

Acercarlo a las nuevas generaciones, es todo un reto, y ese propósito lo logra el proyecto «Aprendiendo con Fidel» el cual lidera la maestra Diosmelis Iznaga Parchment, en el seminternado Francisco González Cueto en el municipio de Colombia.

«Me di a la tarea de realizar un proyecto para resaltar las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro, y llevarlas a todos los pioneros de la escuela de primero a sexto grado».

El mismo tiene como objetivo inculcarles el amor por nuestros héroes y mártires, principalmente del Comandante en Jefe Fidel Castro, agrega Diosmelis.

Durante cinco años ella lidera este proyecto con sus pioneros que ya transitan por el quinto grado, en el que demuestran sus conocimientos sobre el hombre que promovió la Revolución cubana.

Esta iniciativa primero se socializa en el colectivo, además en varias instituciones como en la sede del Poder Popular, en el Comité Municipal del Partido, en eventos pioneriles, de la Central de Trabajadores de Cuba, en comunidades, y en homenaje a las fechas históricas del Comandante.

La maestra Iznaga Parchment, al frente del proyecto «Aprendiendo con Fidel» destaca la valía de preservar las ideas del Comandante en Jefe, para las actuales y futuras generaciones, es algo que no debemos olvidar nuestras raíces, que como decía Fidel, primero hay que conocer nuestra historia, y la de él no la podemos olvidar.

