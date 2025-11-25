25 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Fidel trasciende en nuevas generaciones del municipio Colombia

25 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   8

Colombia, Las Tunas.-La figura de Fidel Castro Ruz resulta paradigmática. Los que coincidimos en su tiempo, supimos de su gran estirpe como soldado, de líder, ser buen amigo y muy familiar.

Acercarlo a las nuevas generaciones, es todo un reto, y ese propósito lo logra el proyecto «Aprendiendo con Fidel» el cual lidera la maestra Diosmelis Iznaga Parchment, en el seminternado Francisco González Cueto en el municipio de Colombia.

«Me di a la tarea de realizar un proyecto para resaltar las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro, y llevarlas a todos los pioneros de la escuela de primero a sexto grado».

El mismo tiene como objetivo inculcarles el amor por nuestros héroes y mártires, principalmente del Comandante en Jefe Fidel Castro, agrega Diosmelis.

Durante cinco años ella lidera este proyecto con sus pioneros que ya transitan por el quinto grado, en el que demuestran sus conocimientos sobre el hombre que promovió la Revolución cubana.

Esta iniciativa primero se socializa en el colectivo, además en varias instituciones como en la sede del Poder Popular, en el Comité Municipal del Partido, en eventos pioneriles, de la Central de Trabajadores de Cuba, en comunidades, y en homenaje a las fechas históricas del Comandante.

La maestra Iznaga Parchment, al frente del proyecto «Aprendiendo con Fidel» destaca la valía de preservar las ideas del Comandante en Jefe, para las actuales y futuras generaciones, es algo que no debemos olvidar nuestras raíces, que como decía Fidel, primero hay que conocer nuestra historia, y la de él no la podemos olvidar.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Fidel Castro - Las Tunas - municipio Colombia - Proyecto Aprendiendo con Fidel

Últimas noticias

Fidel, el ancla que define a la Patria

La historia reciente de Cuba y el mundo escribe en letras mayúsculas el nombre de Fidel y ni siquiera hay que mencionar los apellidos Castro Ruz para saber que se refiere al líder y estratega que desafió al gobierno de los Estados Unidos, siempre en defensa de la soberanía de los cubanos.

Gradúa Universidad de Las Tunas estudiantes normalistas mexicanos

Con la ceremonia de graduación culminan con éxito su programa de intercambio académico en la Universidad de Las Tunas 24 jóvenes estudiantes de Escuelas Normales de México, marcando el cierre de una movilidad que fortaleció los lazos formativos entre ambas naciones.

La magia triunfa en Las Tunas más allá del podio

No fue solo un festival, fue un acto de fe. En la gala de clausura del Ánfora 2025, cuando por fin se anunció que «Fantasía e ilusión», de la compañía camagüeyana Teatro Cubano de la Magia, se alzaba con el Gran Premio, el verdadero truco ya había sucedido horas antes. Un hechizo colectivo de perseverancia que convirtió a cada participante en un ganador.

Más leido

Otras Noticias

Los oficios y su valor imprescindible para la sociedad

Los oficios y su valor imprescindible para la sociedad

En este mundo cada vez más desarrollado y digitalizado, tendemos a valorar las profesiones académicas y a relegar al olvido los oficios, sin embargo, los oficios manuales en muchos casos sustentan nuestra calidad de vida y la seguridad de nuestro hogar.

En los estudiantes, los cimientos del porvenir

En los estudiantes, los cimientos del porvenir

En un mundo marcado por crisis globales y la velocidad del cambio tecnológico, el hecho de estudiar se convierte en algo más que una etapa de la vida: significa un acto de fe en el porvenir. Frente a la tentación del desaliento existen miles de estudiantes que hoy eligen, como herramienta para transformar su realidad, el conocimiento.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *