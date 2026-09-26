Llega el arte al espacio científico del Observatorio Provincial de Drogas

Las Tunas.- El arte como motivo de interrelación con el entorno llegó hasta el espacio científico del Observatorio Provincial de Drogas, en la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Las Tunas, como parte de las actividades por la Jornada por la Cultura Tunera.

En esta oportunidad la directora provincial de Cultura Darlenis Urquiola y la artista Mirleydis Quesada Otero, del municipio de Colombia, hicieron entrega de la pieza que bajo el título La imagen muy dentro de mí, quedó expuesta de manera permanente para la apreciación excepcional de una sugerencia creativa de temática abstracta, mediante la técnica de acrílico sobre lienzo.

Quesada Otero, graduada de la Escuela Profesional de Artes Plásticas en el 2000, valoró la oportunidad para incursionar en otros temas a partir de esta primera experiencia ante el tratamiento desde el Observatorio al fenómeno de las drogas en el territorio.

Por su parte el especialista de Primer Grado en Toxicología, el doctor Alejandro Mestre Barroso, significó que la pieza refleja mucho lo que experimentan los pacientes adictos, el problema interno en el que, muy adentro, desde el fondo, ellos quieren salir de un proceso desgarrador, pero que es difícil lograrlo por la variedad de sentimientos.

Ante representantes de la comunidad universitaria, docentes y las máximas de la UCM, Mestre Barroso denotó que esta donación figura como parte de las acciones relacionadas en la intervención social sobre el tema a partir de lo estructural y sectorial, mediante actividades conjuntas para ocupar el tiempo espiritual en las comunidades, como labor esencial para transformar.

El Observatorio Provincial de Drogas de Las Tunas nace como parte de la Estrategia de intervención para prevenir y controlar el consumo de drogas. Su labor se centra en vigilancia, estudio, análisis y difusión de información, además de la detección temprana de riesgos y el respaldo a la toma de decisiones sustentadas en evidencias, con el propósito de proteger la salud.

El quehacer diario incluye, además, la docencia y la preparación de las nuevas generaciones, capacitadas para identificar señales vinculadas al consumo, comprender los riesgos, activar mecanismos de alerta y brindar una respuesta oportuna desde la prevención.

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