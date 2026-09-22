Entregan Premio del Barrio a familia Marcial – Martes, en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- En emotivo acto la familia Marcial -Martes, en Puerto Padre, recibió hoy el Premio del Barrio, en reconocimiento al quehacer cederista en los 66 años de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Durante el acto municipal por la efeméride del 28 de Septiembre, Yosmel Duany Álvarez, miembro del Comité Provincial del Partido y Primer secretario en el territorio y Ericsander Sánchez Concepción, Coordinador Provincial de los CDR, entregaron el galardón a los octogenarios, Jorge Marcial y Ramona Martes, ambos dirigentes de base.

El reconocimiento distingue la valía de la familia, que en el barrio exalta por la bondad y el compromiso.

La cita patriótica que reverenció el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución, fue propicia además para imponer la Distinción 28 de Septiembre a Martha Diana García Suárez.

Asimismo destacaron a los miembros del CDR 4, zona 4, en la cabecera municipal, que alcanzaron la condición de Vanguardia Nacional y a Antonio Peña Pérez, vecino solidario.

Organismos que contribuyen al desarrollo de las tareas cederistas y pioneros ganadores del concurso de dibujo Mi barrio y Fidel, también fueron estimulados en el acto.

Ismael López Rojas, coordinador municipal de los CDR enalteció a la familia Marcial- Martes acreedora del Premio del Barrio y exhortó a desde cada cuadra y barrio defender la nación soberana e independiente.

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