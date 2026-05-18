Universitarios de las Ciencias Médicas, protagonistas de la Red Juvenil Comunitaria

Las Tunas.- Los alumnos de las Ciencias Médicas de Las Tunas denotan entre los protagonistas de la Red Juvenil Comunitaria, afirmó el funcionario coordinador de la esfera de Educación, Salud y Deportes del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Arley Silva Velázquez, en su más reciente visita al territorio, como parte de un encuentro con el universo juvenil de la provincia.

El dirigente de la UJC destacó el rol de la universidad médica y la Red Juvenil Comunitaria, un macroproyecto que se fomenta bajo un enfoque integrador que atiende diferentes sectores y prioridades del país, la energía, la defensa, la labor político-cultural y la atención a vulnerables.

Como parte del fortalecimiento del trabajo de la organización juvenil en el presente y futuro del país, acotó: «en la actualidad se impone la necesidad de sacar ese potencial universitario fuera de los muros de la institución y concentrarlo en la comunidad, en el Consejo Popular, donde se definen elementos sociales».

Bajo el prisma de que el futuro de la sociedad se hace desde el barrio, con participación popular y en especial con la juventud, añadió Silva Vázquez que «las universidades médicas involucran a todo el universo estudiantil y a su militancia en la atención a niños, adolescentes y jóvenes.

«Estas instituciones tienen proyectos desde la Federación Estudiantil Universitaria y la Unión de Jóvenes Comunistas, para el diagnóstico y la transformación de los espacios comunitarios, con el acompañamiento de los ministerios formadores y con el propósito de fortalecer las propuestas culturales, sociales, de atención a vulnerables, la lucha contra las drogas, la prevención del embarazo», precisó.

El quehacer de la Red demuestra que la juventud tunera no es espectadora, es un proyecto de participación y aporte diario de los jóvenes en apuesta transformadora de la movilización popular y el compromiso social con la defensa, la producción, la comunicación social, la formación ideológica y cultural como parte de la juventud cubana que la integra bajo el lema Innovar, Crear, Liderar.

Comprometidos con su tiempo y reconocidos en cada consejo popular, los estudiantes de ciencias médicas integran la actividad comunitaria en su ámbito, mediante la inserción en las 14 áreas de salud de Las Tunas. Su propósito es impulsar transformaciones sanitarias en las comunidades, a partir del quehacer activo de las brigadas de la FEEM y la FEU, con el acompañamiento de docentes e investigadores.

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