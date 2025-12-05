Suelos, fundamento de la vida en el planeta

Las Tunas.- Además de la voluntad de los tenentes de tierra, en la producción de alimentos es determinante el suelo porque de su calidad y conservación depende la sostenibilidad en la siembra y cosecha de granos, viandas, hortalizas, frutas, tabaco, caña de azúcar y alimento animal.

Sobre ese tema aumenta la conciencia de los usufructuarios, propietarios y trabajadores estatales de la provincia de Las Tunas, quienes de manera paulatina se suman a las acciones de protección del recurso más vital para alcanzar la soberanía alimentaria.

No es una tarea fácil y así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a propósito de celebrarse este cinco de diciembre el Día Mundial del Suelo, con la idea de que se necesitan suelos sanos para tener personas sanas».

Se trata de un recurso natural que es el fundamento de la vida en el planeta porque en él se originan todos los alimentos; por tanto, es necesario diseñar acciones para garantizar la resiliencia climática y dejar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

En el territorio tunero, con más del 80 por ciento de los suelos evaluados entre regulares y malos, las principales acciones se concretan en disminuir la erosión, evitar la salinidad y en aportar nutrientes biológicos como el fertilizante Ecomic, humus de lombriz y compost.

Aunque muchos productores actúan según sus propios conceptos, aprehendidos de sus antecesores, la mayoría asume conocimientos impartidos por los especialistas de la Universidad de Las Tunas y de las Asociaciones Cubana de Producción Animal y de Técnicos Agrícolas y Forestales.

También son determinantes las enseñanzas adquiridas como parte de diversos proyectos que se han aplicado en el territorio tunero como Apoyo a la Intercooperación Agropecuaria, Proyecto de Innovación Agropecuaria Local, Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo de la Región Oriental, Biomás Cuba y otros; así como el Movimiento Agroecológico De Campesino a campesino, que impulsa la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

