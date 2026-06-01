Día Internacional de la Infancia en Las Tunas, una fiesta de amor y esperanza

Día Internacional de la Infancia en Las Tunas, una fiesta de amor y esperanza

Las Tunas.- La casa de niños sin amparo paternal, ubicada en el corazón de la ciudad de Las Tunas, se convirtió en escenario de alegría y ternura durante la celebración del Día Internacional de la Infancia. Hasta allí llegaron artistas, emprendedores, empresarios y representantes de organizaciones políticas y de masas, unidos por un mismo propósito: regalar sonrisas y esperanza a los más pequeños.

Diversos actores económicos de las formas de gestión no estatal se sumaron con entusiasmo, llevando obsequios de todo tipo para los niños de esta institución y de la otra existente en la ciudad. Entre juegos, abrazos y risas compartidas, se vivió una jornada donde el amor fue el verdadero protagonista.

La iniciativa nació de los socios de la cooperativa no agropecuaria La Victoria, y rápidamente se unieron dueños de mipymes y trabajadores por cuenta propia. Juntos organizaron la fiesta y adquirieron electrodomésticos y juguetes, demostrando que la solidaridad puede transformar realidades.

Adrián Hernández Carballo, jefe de la oficina de atención a los nuevos actores económicos del gobierno municipal, destacó a Tiempo 21 que este vínculo con las casas de niños sin amparo parental será estable, con el compromiso de contribuir especialmente a la alimentación de los infantes.

Los niños, emocionados, agradecieron cada gesto. La payasita Chispita, quien actuó de manera solidaria, llenó de magia el encuentro y transmitió una felicitación inmensa a los pequeños presentes y, simbólicamente, a todos los niños del mundo.

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