Presencia tunera en AFIDE 2025

Las Tunas. – Un grupo de 15 tuneros participa en la Convención Internacional de Actividad Física y Deportes (AFIDE 2025), que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones de La Habana con un amplio programa científico.

El evento, cuyo tema central está dedicado a la “ciencia para vencer”, reúne a especialistas, investigadores y profesionales del deporte con el propósito de propiciar el intercambio, promoción y divulgación de experiencias y resultados en el área de las ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte.

AFIDE 2025 aspira, igualmente, a promover el desarrollo sostenible en el deporte, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida e impulsar prácticas de vida saludables en la población.

La presencia de los tuneros en este espacio reafirma el compromiso de la provincia con la investigación y el avance científico en el ámbito deportivo, aportando experiencias locales al debate internacional.

/lrc/

