Yosmel Garcés no seguirá con los Leñadores de Las Tunas y regresa a las Avispas

Yosmel Garcés no seguirá con los Leñadores de Las Tunas y regresa a las Avispas

Las Tunas.- Lo que era un rumor se convirtió en realidad. Las autoridades del béisbol en Las Tunas confirmaron oficialmente que Yosmel Garcés Herrera no continuará con los Leñadores y regresará a las Avispas de Santiago de Cuba para la próxima Serie Nacional.

Garcés, de 35 años, llegó a Las Tunas como refuerzo durante la III Liga Élite del Béisbol Cubano, donde el equipo alcanzó el subtítulo.

Su desempeño fue tan contundente que decidió extender su vínculo con el equipo verdirrojo para la Serie Nacional 64. Fue entonces cuando su carrera dio un salto de calidad que lo ubicó entre los referentes del box en la actual temporada.

El lanzador santiaguero, quien se convirtió en la gran revelación del pitcheo tunero, cierra así su exitoso ciclo en el Balcón de Oriente. Su salida, ahora confirmada, marca el fin de una etapa que quedará grabada en la memoria de la afición tunera.

El diestro se convirtió en el primer serpentinero con más de una decena de victorias sin conocer la derrota dentro de un calendario de 75 juegos, liderando el apartado de triunfos con 11 y un promedio perfecto de 11-0. En 15 aperturas y 80.1 entradas de labor, dejó una efectividad (PCL) de 2.80, con ocho salidas de calidad, 34 ponches y solo 12 boletos.

«Borrón y cuenta nueva», había declarado el propio Garcés en referencia a su arribo a Las Tunas. Y así fue: se consolidó como el brazo seguro de la rotación y el nuevo líder del montículo tunero.

Con este movimiento, Garcés retorna al equipo donde inició su carrera en la Serie Nacional, después de ocho certámenes con las Avispas y los Toros de Camagüey, donde acumuló 16 éxitos y 17 descalabros.

Su regreso a Santiago de Cuba representa un refuerzo de lujo para las Avispas, que recuperan a un lanzador en el mejor momento de su carrera.

Mientras los Leñadores pierden a su principal abridor, la afición santiaguera celebra el retorno de un hijo pródigo que vuelve a casa para vestir nuevamente la franel a de las Avispas.

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