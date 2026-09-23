Camilitos: sesenta años de una obra para la Patria

Las Tunas.- Las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos arriban este 23 de septiembre a seis décadas de existencia, convertidas en símbolo de disciplina, patriotismo y compromiso con la nación. Fueron creadas en 1966 por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien impulsó la idea con el apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Inspiradas en el ejemplo imperecedero del Señor de la Vanguardia, estas escuelas abrieron sus puertas para ofrecer oportunidades de estudio y formación a jóvenes cubanos, sembrando en generaciones enteras valores como la responsabilidad, la solidaridad, el amor a la Patria y el sentido del deber.

Con el paso de los años, los llamados «Camilitos» se convirtieron en una cantera de hombres y mujeres que han servido a Cuba desde las Fuerzas Armadas, la ciencia, la medicina, la educación, el periodismo y múltiples esferas de la vida social.

Concebidas como un espacio para la formación integral de la juventud cubana, estas escuelas nacieron con el propósito de unir excelencia académica, disciplina y valores patrióticos. Seis décadas después, aquella idea fundacional conserva toda su vigencia y continúa contribuyendo a la preparación de generaciones comprometidas con el presente y el futuro de la nación.

En Las Tunas, esta historia también tiene un capítulo especial. La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la provincia celebró el pasado 15 de septiembre su aniversario 25, consolidándose como una obra educacional de referencia en la formación de adolescentes y jóvenes.

Al cumplirse seis décadas de aquel proyecto, el mejor homenaje es reconocer a quienes han hecho posible su legado: profesores, trabajadores, familiares y miles de egresados que llevan en el corazón el orgullo de haber sido, alguna vez, Camilitos, fragua de principios para servir a Cuba.

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