Habemus Torneo Apertura de Fútbol

Las Tunas. Para este fin de semana y luego de varios intentos por iniciarlo está señalado el comienzo del Torneo Apertura 2025 del Fútbol cubano en su máxima categoría.

El once de Las Tunas tiene señalado su debut el próximo sábado a las tres de la tarde y en calidad de visitante ante su similar de Camagüey.

Ayer se celebró, vía telemática, el congresillo técnico de la competencia, en el que se ratificó la nueva estructura que regirá a partir de este año en estos eventos.

Se confeccionaron cuatro grupos clasificatorios (A, B, C y D) con igual cantidad de equipos en cada uno de ellos. Se jugará por el sistema de todos contra todos a cuatro vueltas, cada conjunto rivalizará solo ante sus similares de su llave, viéndose las caras en cuatro oportunidades, dos de ellas serán como visitante y dos en casa.

Al concluir esta primera etapa garantizan de manera directa su boleto al Torneo Clausura los ganadores de cada llave y los que ocupen la segunda posición (A vs B y C vs D) tendrían que jugarse, a partidos de ida y vuelta, la posibilidad de obtener los otros dos cupos que completarían los seis para el clausura.

Grupos Clasificatorios

Grupo A: Pinar del Rio, Isla de la Juventud, Artemisa, La Habana.

Grupo B: Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos.

Grupo C: Camagüey, Las Tunas, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus.

Grupo D: Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo.

