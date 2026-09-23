Las Tunas se viste de gala con la Jornada de Música de Concierto

​Las Tunas.- Organizada por la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Barbarito Diez, Las Tunas acoge la Jornada de Música de Concierto, un evento concebido para promocionar el desarrollo de este género y visibilizar a sus principales exponentes en la provincia.

En esta ocasión, la cita musical rinde un merecido tributo al maestro Juan Francisco Borges, al maestro Jesús Ortega y al 230 aniversario de la fundación de la ciudad.

​La programación da inicio el 23 de septiembre a las 8:30 am en el céntrico Parque Vicente García, con la apertura oficial a cargo de la Banda Provincial de Concierto, el Cuarteto de Trombones Melodías y la presentación de Thayli Berrey Almira, seguido a las 9:00 am por retretas simultáneas de las bandas de concierto en los diferentes municipios.

La jornada teórica tiene su espacio a las 10:30 am en la Casa de la Música con un panel sobre la evolución e impacto de la música de concierto en la provincia, integrado por la Directora del Coro Euterpe, Félix Ramos y el guitarrista Argibaldo Acebo.

Por la tarde, a las 2:00 pm, la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé acoge el Concierto de Generaciones, reunión artística que convoca a estudiantes invitados, al Cuarteto Sultasto, al guitarrista concertista Félix Ramos, a Alexander Mayo y a la Orquesta de Cámara; la jornada del primer día culmina en la Casa de la Música con el espacio Descarga para un maestro, dedicado al maestro Borges.

​El 24 de septiembre, las actividades matutinas continúan a las 9:00 am con retretas de las bandas municipales, para dar paso a las 10:00 am en la sede de la UNEAC al espacio Homenaje a la Ciudad, con actuaciones de la Orquesta de Guitarra y el concertista Argibaldo Acebo; a las 3:00 pm, el lobby del Teatro Tunas recibe al Coro Euterpe y al Cuarteto de Trombones, mientras que a las 9:00 pm la Casa de la Música abre sus puertas para la descarga de Eclipse.

​Para el 25 de septiembre, tras las tradicionales retretas matutinas, el lobby del Teatro Tunas acoge a las 2:00 pm el concierto Secretos del Alma, con las presentaciones de la Orquesta de Guitarra, el Coro Euterpe y los instrumentistas Alexander Mayo y Ramón Carlos Leyva.

El gran cierre de la jornada tiene lugar a las 9:00 pm en el Memorial Vicente García, donde la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Cámara unen su talento para clausurar este significativo encuentro con el arte sonoro en la capital tunera.

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