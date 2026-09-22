Yordanis Alarcón regresa al «Mella»

Las Tunas.- El regreso de Yordanis Alarcón al estadio Julio Antonio Mella ha sacudido el panorama beisbolero tunero.

El experimentado jugador apareció nuevamente en los entrenamientos de los Leñadores de Las Tunas, según informó el narrador-comentarista Yoan Guevara en su página de Facebook Entre tuneros.

En el video compartido, se observa a Yordanis ejercitándose junto a su hermano Yosvani, lo que confirma su disposición de volver a vestir la camiseta verdirroja.

“Yordanis mantiene comunicación con las autoridades del territorio para el cambio de su vivienda y decidió incorporarse con su equipo para jugar la Serie Nacional 65”, señaló la propia fuente.

El mayor de los Alarcón no figuraba en la nómina preliminar anunciada la semana pasada, pero ese listado solo se oficializará en el Congresillo Técnico previo al inicio del torneo.

Esto abre la posibilidad de que finalmente sea incluido en el róster definitivo, lo que representaría un regreso de lujo para los actuales subcampeones de Cuba.

La noticia genera expectativas entre la afición tunera, que ve en el regreso de Yordanis un impulso clave para las aspiraciones del equipo en la próxima temporada. Su experiencia y liderazgo podrían ser determinantes en la búsqueda de una nueva clasificación a la postemporada.

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