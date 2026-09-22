Del 23 al 30 de septiembre, Jornada de la Cultura Tunera

Las Tunas.- Un amplio programa de actividades diseñó la provincia para celebrar la Jornada de la Cultura Tunera, del 23 al 30 de septiembre. Así se dio a conocer este lunes en conferencia de prensa, con la participación de autoridades gubernamentales del territorio cabecera.

El parque Vicente García, de la ciudad cabecera, acogerá este 23 la apertura de la cita, dedicada a un nuevo aniversario de nuestra comarca y al incendio de la ciudad. La honra a la figura de Vicente García marcará también la festividad, con exposiciones y conferencias alegóricas, tanto en el museo con su nombre como en otros sitios.

Asimismo, la Jornada Provincial de Concierto, prevista para estos días, se sumará a la fiesta con diversas acciones, entre las que figura un panel sobre la evolución y el impacto de esta sonoridad en el Balcón de Oriente, un encuentro entre voces femeninas de nuestra música, una retreta de la Banda Provincial de Concierto y una presentación protagonizada por la Enseñanza Artística.

El programa comprende –además- un concierto de las orquestas Sinfónica y de Cámara, conversatorios sobre temas históricos, exposiciones de artes visuales, tertulias literarias y otras propuestas. Además de instituciones culturales, las iniciativas pretenden llegar hacia escuelas, centros donde residen personas en situación de vulnerabilidad y otros espacios.

Uno de los momentos especiales del programa resulta –por su simbolismo e importancia histórica- la rememoración e incendio de la ciudad, frente al hogar que acogiera al León de Santa Rita, seguido por la Canchánchara Mambisa, en la casa museo de ese patriota, todo previsto para el 26 de septiembre, en la noche.

La llegada el día 27 hasta la sede del proyecto sociocultural comunitario Zabaleando, en la calle Adolfo Villamar; una gala dedicada a la ciudad y Fidel, en la noche del 29 y la misa de bendición a nuestro terruño el 30, en similar horario, componen otros de los deleites del convite. Por su parte, la compañía Armony Dance compartirá un espectáculo para despedir la jornada.

/abl/