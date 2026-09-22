Puerto Padre será sede de la Gran Copa de Artes Marciales Shotokan Karate Do Cuba-México

Puerto Padre, Las Tunas.- El municipio de Puerto Padre se prepara para recibir un acontecimiento prominente en el mundo de las artes marciales. El 3 de octubre la ciudad será sede de la Gran Copa de Artes Marciales Shotokan Karate Do Cuba-México, un evento que reunirá a practicantes de ambos países en una fiesta deportiva y cultural.

La cita contará con la participación de artistas marciales de Cuba y México, quienes se darán cita en la Villa Azul para demostrar su técnica, disciplina y espíritu competitivo.

El evento comenzará a las 8 de la mañana con la inauguración del Dojo, que ocupará el área donde anteriormente se practicaba taekwondo, frente al estadio «Hermanos Ameijeiras».

Posteriormente, la parte competitiva se trasladará al parque de la Independencia, donde los atletas medirán sus habilidades en las diferentes categorías del estilo Shotokan.

La organización y dirección del evento estará a cargo del Maestro y noveno Dan Salvador Pérez Quevedo, presidente de la Unión Mundial Shotokan Ryu Karate Do. Su experiencia y liderazgo garantizan el éxito de esta copa que promete convertirse en un referente para el karate en la región.

La Gran Copa de Artes Marciales Shotokan Karate Do Cuba-México será una verdadera fiesta de las artes marciales. El evento busca fortalecer los lazos de hermandad entre Cuba y México, promover los valores del karate —respeto, disciplina, esfuerzo y humildad— y ofrecer un espectáculo de alto nivel para el disfrute de la afición.

Bajo el lema «Con todos y para el bien de todos», la cita promete ser un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración para los amantes de las artes marciales y para el público en general.

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