Arranca mañana la final de la Copa de Béisbol en Puerto Padre

Arranca mañana la final de la Copa de Béisbol en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Todo está listo para el inicio de la gran final de la Copa de Béisbol Social Primero de Mayo en Puerto Padre, que disputarán a partir de mañana los equipos de Tigres y Delicias en el Estadio Hermanos Ameijeiras de la Villa Azul.

La serie se jugará a un formato de 3-2, es decir, el primero que logre dos victorias se alzará con el título.

Este sábado tendrá lugar doble jornada desde las 10 de la mañana, ambos partidos programados a siete entradas, y de ser necesario se jugará el tercer y decisivo desafío el 6 de junio próximo.

Los organizadores de la Copa decidieron disputar dos juegos mañana para acelerar el desenlace de la serie, dejando el posible encuentro definitivo para el próximo fin de semana.

En el estadio Hermanos Ameijeiras se espera una fuerte pugna entre el vigente campeón Los Tigres, y el subtitular Delicias, dos de las mejores novenas del torneo en la ciudad de Puerto Padre.

Tigres llega tras vencer en semifinales 10-3 a Panteras, mientras Delicias eliminó 7-2 a La Iglesia. La entrada es libre y abierta a todo el público. La cita este sábado desde las 10 de la mañana.

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