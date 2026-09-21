Alzheimer, un desafío creciente ante la salud de todos

Las Tunas.- Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una jornada mundial que llama a los cuidados necesarios y a denotar el impacto de esta afección pues entre los más de 55 millones de personas con demencia en el mundo, se estima que entre el 60 y el 70 por ciento padecen esta enfermedad.

La celebración este calendario está signada bajo el lema «Cuanto antes lo sepas, más podrás hacer», con el propósito de poner a disposición los cuidados y cada avance científico en favor de la humanidad, por el progreso en silencio de esta patología.

Estudios demuestran que la mayoría de los individuos que tienen 65 años o más, corren el riesgo de desarrollar Alzheimer, que se caracteriza por una alteración del cerebro que destruye con el paso del tiempo la memoria y la capacidad de pensar.

La progresión suele ser larga y en la mayoría de los casos se evidencia entre cuatro y ocho años, durante ese tiempo la afectación y la dependencia van en aumento y las personas afectadas pueden desarrollar síntomas cognitivos y conductuales.

El mayor factor de riesgo conocido del Alzheimer y otras demencias es la edad creciente aunque al envejecer, aumentan las probabilidades de contraer la enfermedad.

El avance en la ciencia ha determinado que existen distintos factores de riesgo modificables que pueden influir en la aparición o prevención de este padecimiento, ya que estudios internacionales refieren que uno de cada tres casos se podrían prevenir con la adopción de hábitos de vida saludables, beneficiosos para la salud cerebral, y que pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo y posiblemente de la demencia.

Los programas integrales de salud en Cuba reafirman la atención a las personas que padecen Alzheimer bajo el enfoque preventivo, la detección y seguimiento desde la Atención Primaria de Salud ante un mejor manejo en condiciones del hogar.

También se incluye el acceso a servicios de las casas de abuelos y hogares de ancianos, instituciones sociales para el adulto mayor, que figuran además como espacios para el cuidado de los abuelitos, con personal calificado en atenciones geriatrícas y manejo del adulto mayor.

El envejecimiento es una realidad creciente en Cuba, por ello urge transformar y acompañar desde las estrategias de atención integral para orientar en cada escenario asistencial ante esta afección que provoca un deterioro cognitivo progresivo y permanente.

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