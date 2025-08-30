Comenzará experiencia del colegio universitario en «Ciencias Médicas» de Las Tunas

Las Tunas.- Uno de los principales desafíos de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas en el venidero curso 2025-2026 resulta el colegio universitario, que asume por vez primera la matrícula de educandos que realizarán su duodécimo grado vinculados a las carreras de Medicina y Enfermería.

Este grupo de estudiantes recibirá las asignaturas de 12 grado en las aulas de la Universidad, así como también actividades extensionistas y propias de las carreras para formar su vocación hacia esos dos perfiles inicialmente, aseveró la máster en Ciencias Yexsy Mariela Ávila Pérez, directora de Formación de Profesionales de la institución educativa.

Tras ganar más experiencia en próximos cursos se valorarán otras opciones de continuidad de estudios, mientras en la actualidad comenzará la experiencia a partir del primero de septiembre con 40 plazas, de ellas 35 de Medicina y cinco de Enfermería, explicó.

Agregó Ávila Pérez que tienen previsto un curso introductorio, la asignación de profesores guías y la planificación docente con un claustro altamente preparado, quienes se incorporaron previo al período a los talleres de perfeccionamiento realizados por el sistema de Educación en la provincia, así como con el inicio del nuevo curso lectivo.

Agregó que prevén a partir de marzo de 2026 un curso propedéutico que, además de contenidos y relacionadas con las carreras solicitadas, tiene actividades extensionistas y curriculares en las instituciones sanitarias del territorio.

La Universidad de Ciencias Médica garantiza la formación en más de 10 perfiles técnicos de noveno y duodécimo grados, también la opción del técnico superior de ciclo corto, sobrepasando las 30 carreras que suman también las profesionales del curso diurno como por encuentro, descentralizando en todos los municipios Enfermería, con la enseñanza técnica con vía de ingreso en noveno grado, y las formaciones básicas de este futuro recurso humano.

/mga/

