Restituyen busto del Titán de Bronce en el parque Maceo de Las Tunas

Restituyen busto del Titán de Bronce en el parque Maceo de Las Tunas

Por: Vicente I. Álvarez Morell

Las Tunas.-La tarde de este lunes 21 de septiembre de 2026 fue restituido al pedestal original el busto conmemorativo del mayor general y lugarteniente general del Ejército Libertador Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, ubicado en el parque que lleva su nombre, según informó la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Las Tunas, adscrita al Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

La acción marca la culminación del proceso de restauración integral realizado por el artista de la plástica Leonardo Fuentes Caballín, tras los daños ocasionados por un acto de vandalismo ocurrido semanas atrás.

La intervención se desarrolló bajo estrictos parámetros técnicos y de conservación patrimonial, garantizando la recuperación de los valores estéticos y simbólicos de la obra.

Con la colocación, autoridades guberculturales y culturales reafirman el compromiso institucional y ciudadano con la protección del patrimonio histórico y la defensa de los símbolos nacionales.

El busto, pieza de mármol blanco de alto valor artístico e histórico, vuelve a ocupar su lugar como referente de identidad y memoria colectiva en el paisaje urbano tunero.

La Oficina de Monumentos y Sitios Históricos agradece la colaboración de las entidades locales, especialistas y vecinos que acompañaron el proceso de restauración y reitera su llamado a la población para preservar y respetar los bienes patrimoniales, pilares esenciales de la cultura y la historia cubana.

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