Entran en fase final acciones para conmemorar el onomástico de la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- Un llamado a los actores comunitarios y a la población en general para que se sumen a las acciones encaminadas a reanimar la ciudad realiza la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Las Tunas, cuando resta poco más de una semana para celebrar un nuevo aniversario de la urbe.

En conferencia de prensa, representantes del órgano legislativo y del Consejo de la Administración ofrecieron detalles de las labores realizadas hasta la fecha y de las que aún restan por concluir con vistas a la celebración, que incluye acciones tanto en el orden material como espiritual.

En el ámbito material se impulsa un grupo de acciones constructivas de mantenimiento, rehabilitación, remodelación y reparación de locales, inmuebles, fachadas, espacios públicos abiertos y áreas comunales.

Aun en medio del complejo escenario de escasez de recursos, no se renuncia a la higienización, sobre todo del casco urbano, ni a la transformación de espacios públicos y locales destinados a la prestación de nuevos servicios de conjunto con las formas de gestión no estatal, se informó durante el encuentro.

En el plano espiritual se anuncia la celebración de la Semana de la Cultura, del 23 al 30 de septiembre, que incluirá la reedición simbólica del incendio de la ciudad el día 26, además de otras actividades artísticas, culturales y de carácter patrimonial. Entre ellas destaca la tradicional ceremonia religiosa de vindicación y reverencia a San Jerónimo, patrono de la ciudad.

Entre las obras más importantes que se inaugurarán en vínculo con los nuevos actores económicos sobresale la solinera que ejecutan la Empresa Provincial de Transporte Cardinal y la mipyme privada Vitalcom en áreas de la terminal ferroviaria. Las acciones comprenden, además, la reparación integral del inmueble y de sus áreas aledañas.

La culminación de la segunda etapa del complejo gastronómico Dos Palmas, en Buena Vista; el impulso de un área sin explotar de La Martilla; la apertura de un nuevo servicio en la pérgola del parque 26 de Julio; la rehabilitación de la fuente de Las Antillas, así como otras instalaciones de valor patrimonial, también figuran entre las iniciativas previstas.

Como antesala de los festejos se anunció una ronda de negocios los días 26 y 27 en el Hotel Las Tunas, con el objetivo de fomentar la estrategia de desarrollo municipal y dinamizar la economía local mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos, además de contribuir al diálogo entre los actores económicos del territorio.

Lo más importante de este conjunto de actividades y acciones, tanto materiales como espirituales, es que el pueblo se sume y se sienta partícipe, se insistió durante la conferencia de prensa. La celebración del onomástico de San Jerónimo, santo patrono de la ciudad, debe constituir una excelente oportunidad para enaltecer los valores identitarios y fortalecer el sentido de pertenencia hacia una comarca convertida en ciudad, que no se rinde ante el tiempo ni las dificultades y continúa avanzando, se destacó finalmente.

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