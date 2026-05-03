Cuartos de final de Copa Interbarrios de Fútbol de Puerto Padre: ventajas y empates en la ida

Cuartos de final de Copa Interbarrios de Fútbol de Puerto Padre: ventajas y empates en la ida

Puerto Padre, Las Tunas.- La sexta edición de la Copa Interbarrios de Fútbol de Puerto Padre completó la totalidad de los partidos de ida de los cuartos de final.

Aspirina se impuso con autoridad a Coquitos tres goles por uno. La gran figura del encuentro fue Arian Gómez Valido, elegido MVP del partido, quien comandó la ofensiva de su equipo. Aspirina llega con una ventaja de dos goles para la vuelta.

En el segundo duelo, los de María Núñez dieron un golpe de autoridad al golear tres a cero a Delicias. Bryan, con una actuación sobresaliente, fue nombrado el más valioso del encuentro. Con esta ventaja global de tres goles, el María Núñez prácticamente tiene asegurado su pase a semifinales.

Playita y El Rincón igualaron uno a uno en un partido cerrado. Los goles llegaron por mediación de Jair para Playita, mientras que Kinga, de penal, anotó el tanto del empate para El Rincón. Todo queda abierto para la vuelta.

El cuarto duelo de ida enfrentó a Los Bukin y La Cancha en un encuentro que cumplió con todas las expectativas. Yaxel fue el goleador de La Cancha y Alejandro marcó por Los Bukin. Ambos equipos mostraron un buen nivel de juego y terminaron igualando a uno, en un marcador que refleja la paridad vista en el terreno de juego.

Con este resultado, la llave queda completamente libre de cara al partido de vuelta, en el que cualquiera de los dos conjuntos puede avanzar a semifinales.

La afición puertopadrense se prepara para una nueva jornada de emociones en esta sexta edición de la Copa Interbarrios de Fútbol de Puerto Padre, la cual tiene por sede a la cancha aledaña a la secundaria básica José Maceo.

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