Bruno Rodríguez denuncia una reunión maccartista de EE.UU. contra las fuerzas progresistas

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció que la reunión ministerial convocada por el Secretario de Estado de Estados Unidos para esta semana de julio descansará, como era de esperar, en la mentira y la manipulación política.

Según alertó Bruno, Washington intentará fabricar supuestos peligros atribuidos a fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y a todos los que luchan contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, la intervención y la brutalidad imperialista desatada por el actual gobierno estadounidense.

No es un hecho aislado. Es un paso peligroso para restaurar métodos de intimidación política y legitimar nuevas formas de persecución contra quienes defienden la soberanía, la justicia social, la paz y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

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